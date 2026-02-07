Фанаты в свитерах с надписью «СССР» поддержали российскую конькобежку на ОИ

Фанаты в свитерах с надписью «СССР» поддержали конькобежку Коржову на Олимпиаде

Российские болельщики в свитерах с надписью «СССР» поддерживали конькобежку Ксению Коржову на зимних Олимпийских играх — 2026, размахивая флагами, на которых изображен олимпийский Мишка.

При этом на Олимпиаде запрещена российская символика — как современная, так и историческая. Однако это не помешало одному из фанатов принести российский флаг на церемонию открытия ОИ.

Коржова заняла 12-е место в забеге на 3000 метров на Олимпиаде. Россиянка преодолела дистанцию за за 4 минуты 5,83 секунды. Победительницей стала итальянка Франческа Лоллобриджида (3.54,28). Серебро завоевала Рагне Виклунн (отставание - 2,26 секунды). Замкнула тройку сильнейших канадка Валери Мальте (+2,65).

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.

Ранее Дарья Непряева заявила, что не готова составлять конкуренцию лучшим лыжницам мира.