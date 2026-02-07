Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

В Курске пьяный мужчина поджег беременную сожительницу и сбежал

Суд Курска арестовал мужчину за поджог сожительницы на 7-м месяце беременности
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Ленинский районный суд Курска арестовал на два месяца задержанного за поджог беременной женщины уроженца Воронежской области, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы областной судебной системы.

Мужчина арестован до 4 апреля.

По версии следствия, 5 февраля 41-летний мужчина, будучи пьяным, облил свою сожительницу — женщину 1995 года рождения, которая находится на седьмом месяце беременности — легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой, а потом сбежал из ее дома и попытался скрыться.

На мужчину завели дело о покушении на убийство беременной женщины с особой жестокостью (п.п. «г» и «д» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 УК РФ). В материалах уточняется, что преступление было совершено «на почве произошедшего конфликта и возникших неприязненных отношений».

Пострадавшей своевременно оказали медицинскую помощь, беременность удалось сохранить.

Аналогичный случай произошел в конце января в Тыве: житель села Мугур-Аксы во время ссоры облил свою беременную жену бензином и поджег. Женщину госпитализировали, а ее мужа отправили под арест на два месяца.

Ранее ливанец поджег жену на пятом месяце беременности.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!