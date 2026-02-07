Размер шрифта
В Греции задержали более 300 участников столкновений с полицией

Greek Reporter: после беспорядков в Салониках задержаны 309 человек
Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

Во втором по величине греческом городе Салоники 309 человек задержаны после беспорядков возле Университета Аристотеля, пишет Greek Reporter.

В результате применения коктейлей Молотова один полицейский госпитализирован с ожогами. Участники беспорядков повредили несколько припаркованных автомобилей, один из которых полностью сгорел. Они также перекрыли улицу баррикадой из горящих мусорных баков.

Греческие СМИ не называют причину беспорядков и отмечают, что нет информации об аресте ни одного из задержанных. Газета Kathimerini пишет, что группа людей в капюшонах вышла из университетского кампуса и начала бросать коктейли Молотова в полицейских, а те применили слезоточивый газ.

В Афинах в конце 2025 года задержали более 60 участников акции в память о 15-летнем подростке Александросе Григоропулосе.

Ранее власти Греции запрещали митинги из-за президента Украины.
 
