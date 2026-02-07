Размер шрифта
В Белгороде произошел масштабный блэкаут после атаки ВСУ

Mash: в Белгороде произошел частичный блэкаут после нового ракетного удара ВСУ
Таисия Лисковец/РИА Новости

В Белгороде произошел частичный блэкаут после нового ракетного удара, который Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, нанесли с помощью американской установки РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

Они рассказали журналистам, что около 20:00 в городе объявили ракетную опасность. Примерно через пять минут раздался мощный взрыв. После этого электричество пропало на Харгоре, в Крейде, центре Белгорода и части округа.

Днем 7 февраля губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород подвергся атаке с использованием десяти ракет со стороны ВСУ. В результате двое местных жителей получили ранения. Кроме того, повреждены два коммерческих объекта и элементы инфраструктуры, пострадали 38 автомобилей, три квартиры в двух многоквартирных домах, а также 12 частных домовладений.

В Белгороде временно ограничили работу лифтов в многоквартирных домах. Причиной стали перепады напряжения в электросети, вызванные атакой со стороны ВСУ.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.
 
