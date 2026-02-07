Во Франции назвали Макрона самым ненавистным мировым лидером

Лидер французской партии «Патриоты» обрушился с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона, назвав его самым непопулярным главой государства в мире из-за его крайне низкого рейтинга. Своим мнением политик поделился в социальной сети X.

«Имея рейтинг одобрения всего в 11% и будучи самым ненавидимым президентом в мире, стоит воздержаться от каких-либо инициатив! У вас нет легитимности!» – заявил Филиппо.

Он призвал Макрона дождаться окончания срока его президентских полномочий, подчеркнув, что французскому лидеру лучше прекратить любую деятельность и высказывания.

«Если уж вы не желаете уходить в отставку, просто перестаньте что-либо делать и говорить! Подождите окончания срока, и, самое главное, воздержитесь от каких-либо слов и действий!» – заключил Филиппо.

В январе Филиппо раскритиковал выступление президента Франции Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме в Давосе и назвал его кретином. Политик обратил также внимание на то, что глава государства появился на сцене в солнцезащитных очках. В своем сообщении Филиппо также призвал французских парламентариев убрать Макрона.

Ранее во Франции заявили о желании Макрона воевать с Россией.