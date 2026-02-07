Мотоциклы Jawa могут снова начать продавать в России

В России состоялась сертификация мотоциклов известной чешской марки Jawa, которые в настоящий момент выпускаются в Индии. Об этом сообщает Motor со ссылкой на Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), оформленное на мотоциклы импортером.

«Согласно ОТТС, в России сертифицировано четыре модификации мотоцикла, включая 300 CL, Forty Two, 350 CL и 42 FJ. В версии 300 мотоцикл снабжен четырехтактным двигателем рабочим объемом 295 куб. см и мощностью 23 л.с. Другой мотор – объемом 334 «кубика» и мощностью 29−30 л.с.», — отмечается в публикации.

ОТТС предоставляет ввозить в страну транспорт крупными партиями и вести официальные продажи. Документ оформила компания из Подольска, которая значится представителем производителя в России и странах ЕАЭС.

Наиболее популярными мотоциклы Jawa были в 1950-1970-х годах. Они поставлялись в десятки стран, включая СССР. В 1990-х завод обанкротился, в 2018 году выпуск мотоциклов возродили в Индии.

Ранее в Казахстане запретили автономера с неприличными буквосочетаниями.