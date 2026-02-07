Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Автомобили

Мотоциклы Jawa могут снова начать продавать в России

В России сертифицированы мотоциклы чешской марки Jawa
JAWA

В России состоялась сертификация мотоциклов известной чешской марки Jawa, которые в настоящий момент выпускаются в Индии. Об этом сообщает Motor со ссылкой на Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), оформленное на мотоциклы импортером.

«Согласно ОТТС, в России сертифицировано четыре модификации мотоцикла, включая 300 CL, Forty Two, 350 CL и 42 FJ. В версии 300 мотоцикл снабжен четырехтактным двигателем рабочим объемом 295 куб. см и мощностью 23 л.с. Другой мотор – объемом 334 «кубика» и мощностью 29−30 л.с.», — отмечается в публикации.

ОТТС предоставляет ввозить в страну транспорт крупными партиями и вести официальные продажи. Документ оформила компания из Подольска, которая значится представителем производителя в России и странах ЕАЭС.

Наиболее популярными мотоциклы Jawa были в 1950-1970-х годах. Они поставлялись в десятки стран, включая СССР. В 1990-х завод обанкротился, в 2018 году выпуск мотоциклов возродили в Индии.

Ранее в Казахстане запретили автономера с неприличными буквосочетаниями.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!