Посол России Гончар назвал неприемлемое для России условие Запада по Украине

Гончар: без пересмотра позиции по войскам на Украине ЕС нет места на переговорах
Thomas Peter/Pool/Reuters

Пока Евросоюз и НАТО не изменят свою позицию в отношении присутствия войск на территории Украины, им не следует рассчитывать на участие в переговорном процессе. Об этом заявил посол России в Бельгии Денис Гончар в интервью РИА Новости.

«В настоящее время, продвигаемая натовцами «украинская формула», активно поддерживаемая Марком Рютте, в том числе и во время его недавнего визита в Киев, предусматривает сохранение западного контроля над Украиной, что для России неприемлемо», — подчеркнул дипломат.

Гончар также выразил недоумение в связи с полным игнорированием принципиально важных для российской стороны вопросов, касающихся первопричин сложившейся ситуации.

«В их числе – втягивание Украины в НАТО, ущемление прав русскоязычных граждан и т.д.», — отметил посол.

3 февраля, выступая в Верховной Раде, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о намерении развернуть на Украине, сразу после заключения мирного соглашения, вооруженные силы, авиацию и морскую поддержку от стран-членов НАТО, изъявивших желание участвовать в этом.

Ранее в МИД РФ заявили, что размещение на территории Украины западных воинских подразделений неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция.
 
