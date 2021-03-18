В ВОЗ отказались от версии происхождения COVID из-за утечки из лаборатории

Специалисты ВОЗ, расследующие происхождение коронавируса, отказались от версии его происхождения в результате утечки из лаборатории. Об этом заявил руководитель группы китайских специалистов, работавшей с миссией организации в Ухане, Лян Ваньнянь, пишет РИА «Новости».

Как отметил ученый, эту версию могут начать рассматривать снова, если появятся новые доказательства.

Ваньнянь отметил, что официальный отчет пока не опубликован, но это не связано с якобы имеющимися разногласиями между специалистами.

«Мы хотим представить полный, точный и научный отчет высочайшего уровня, поэтому этот процесс займет некоторое время», — сказал руководитель группы.

Ранее стало известно, что Китай продолжит работать с ВОЗ для выяснения происхождения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.