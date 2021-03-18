Греция увеличила число россиян, которые могут влететь в страну в течение недели

Власти Греции приняли решение увеличить число россиян, которым будет разрешен въезд в страну в течение недели. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление сделал первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис в рамках телеконференции с министром транспорта России Виталием Савельевым.

Лимит на прием российских пассажиров был повышен с 500 человек до четырех тысяч в неделю, чтобы обслуживать больше туристов.

При этом, по словам Варвициотиса, с мая Греция планирует принимать всех россиян.

Россия возобновила международное авиасообщение с Грецией 8 февраля. Греция ранее продлевала ограничение на 500 пассажиров из России в неделю до 8 марта. После этого страна заявляла о готовности принять российских туристов 14 мая.

Так, российские граждане могут приехать в страну только воздушным путем, имея отрицательный результат теста на коронавирус. Анализы должны быть сделаны не менее, чем за 72 часа до вылета.