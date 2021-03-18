В Мексике обнаружена поддельная партия «Спутника V»

В Мексике задержали поддельную партию вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в Twitter.

Фонд также поблагодарил правительство страны, таможенные органы и вооруженные силы за помощь при задержании поддельной партии.

«Самолет арестован в интересах следствия, экипаж и пассажиры, граждане Гондураса, переданы сотрудникам генпрокуратуры Мексики», — сообщило, в свою очередь, правительство Мексики.

Власти изъяли 5775 доз вакцины, чей дизайн и упаковка имитируют российский препарат. Они находились в двух холодильниках в 1155 емкостях, спрятанных между бутылками с газировкой и выпечкой. Вакцины направлялись в аэропорт Сан-Педро-Сула Гондураса, препарат задержали в Компече. Преступники планировали доставить подделку частным самолетом.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) к скорейшему допуску российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюз при условии ее безопасности.