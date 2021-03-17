Ученый рассказал о главной климатической угрозе для России
Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев назвал главной климатической угрозой для России глобальное потепление. Об этом сообщает газета «Взгляд».
По информации эксперта, в России данный процесс происходит в 2,5 раза быстрее и обуславливается тем, что в средних широтах Северного полушария площадь суши меньше, чем площадь океана.
«Океан является огромным аккумулятором тепла: когда жарко, та часть тепла, которая находится в атмосфере, уходит в океан, а когда атмосфера, наоборот, охлаждается, то часть этого тепла в океане возвращается обратно в атмосферу», — сказал ученый.
Кроме того, Киселев добавил, что у данных изменений есть как положительные, так и отрицательные стороны. Повышение температуры будет способствовать выращиванию новых сельскохозяйственных культур, однако в них будет появляться больше вредителей.
Самой серьезной угрозой он назвал — таяние вечной мерзлоты. Из-за деградации этого слоя может произойти множество катастроф и аварий.
По словам ученого, следующей немаловажной угрозой станет выброс парниковых газов, содержащихся в ней.
«Они, соответственно, высвободятся и попадут в атмосферу, за счет чего парниковый эффект еще больше усилится», — объяснил Киселев.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, стоит ли бояться глобального потепления.