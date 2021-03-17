Греция собирается принудительно призвать 200 частных врачей для борьбы с COVID-19

Министерство здравоохранения Греции собирается предложить премьер-министру страны Кириакосу Мицотакису в принудительном порядке отправить частных врачей на борьбу с коронавирусом, если в течении двух дней как минимум 200 «частников» не выйдут на работу добровольно, пишет РИА «Новости».

По словам главы минздрава Василиса Кикилиаса, национальная система здравоохранения Греции уже на протяжении двух недель находится в кризисе из-за роста числа заболевающих ежедневно.

«Сейчас с COVID госпитализированы 4648 наших сограждан, что примерно на 1000 больше, чем на прошлой неделе. К сожалению, развитие пандемии и распространение болезни происходило по наихудшему сценарию того, что мы исследовали и к чему мы готовились», — заявил Кикилиас.

В Аттике, центральном регионе Греции, вводится в работу план действий при чрезвычайных ситуациях. В двух местных медицинских округах частный сектор должен предоставить дополнительно 550 больничных коек, из них — 450 для нековидных больных.

«Это битва за человеческую жизнь, это честь клятвы Гиппократа. Я прошу это снова сегодня. Вы нужны нашим согражданам, вы нужны Греции, и поэтому мы ждем следующих 48 часов, чтобы сделать ваше вклад, акцию солидарности. В противном случае, и если на наш призыв не ответят не менее 200 врачей вышеуказанных специальностей, я предлагаю премьер-министру страны принять меры по реквизиции услуг врачей вышеуказанных специальностей для удовлетворения потребностей пациентов национальной системы здравоохранения», — заявил Кикилиас.

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