На видео попал момент поджога памятника Воину-освободителю в Татарстане

Камеры видеонаблюдения сняли момент поджога памятника Воину-освободителю в татарстанском Заинске, сообщает РИА «Новости».

На записи видно, как несколько подростков, поджигали что-то, похожее на ветки, от Вечного огня и подносили к монументу, после чего он начал гореть.

Накануне в управлении СК РФ по Татарстану предположили, что памятник Воину-освободителю в Заинске могли поджечь подростки.

«По предварительным данным, четверо несовершеннолетних – три девочки и мальчик – жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник и уничтожил его», — рассказали в СК.

Следственный комитет по Татарстану возбудил дело по статье 243.4 «уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников...».

Ранее стало известно, что памятник Воину-освободителю сгорел в Татарстане.