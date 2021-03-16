Гинцбург заявил, что после вакцинации «Спутником V» не зафиксировано смертельных исходов

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что независимые эксперты отметили отсутствие критических побочных эффектов и смертельных исходов после вакцинации «Спутником V», сообщает ТАСС.

«Те, кто провакцинировался, они гарантированы от того, что им не придется госпитализироваться и вирус у них не опустится в легкие. То есть тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных «Спутником V» на очень большом выборе испытуемых не было обнаружено. Все вакцинированные были защищены», — сообщил Гинцбург.

По словам ученого, более 300 тыс. добровольцев из Аргентины привились «Спутником V», и среди этой группы не зарегистрировано никаких проявлений опасных побочных эффектов.

Все эффекты после прививки — повышение температуры до 38 градусов, головная боль, ломота в мышцах, покраснение в месте укола — указываются на упаковке препарата и доводятся до сведения вакцинируемых перед уколом.

Гинцбург оценивает количество привитых «Спутником V» в 10 млн человек по всему миру.

Ранее больше десятка стран Европы приостановили использование вакцины от AstraZeneca из-за массовых случаев тромбоза.