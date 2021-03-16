В Москве за сутки госпитализировали 736 человек с коронавирусом

В Москве коронавирус подтвердился еще у 1 533 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 1 475 пациентов, скончались 57. Госпитализированы были 736 человек.

За весь период пандемии коронавирус выявили у 1 003 280 жителей Москвы, вылечились 922 899 пациентов, умерли 15 872.

Ранее сообщалось, что в России выявлено 9 393 новых случая коронавируса.