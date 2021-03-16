В США одномоторный самолет упал на автомобиль и взорвался

Одномоторный самолет разбился в американском штате Флорида, в результате чего погибли два человека, передает телеканал NBC News.

Инцидент случился в городе Пемброк-Пайнс.

Сообщается, что через несколько минут после взлета из аэропорта самолет упал, столкнувшись с автомобилем, и взорвался. Двое погибших были в кабине самолета. Взрослая женщина и ребенок, находившиеся в машине, были ранены. Их уже госпитализировали.