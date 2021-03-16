Португалия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Национальное управление по лекарственным препаратам и продуктам здравоохранения (Infarmed) Португалии решило приостановить применение вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca, пишет газета Publico.

Как сообщает издание, данное решение было принято после двух случаев появления побочной реакции на препарат.

Накануне стало известно, что еще две страны приостановили применение вакцины от AstraZeneca.