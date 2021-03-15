Индийские фармкомпании назвали США угрозой для производства вакцин

Два ведущих индийских производителя препаратов AstraZeneca и Johnson & Johnson рассказали, что из-за контроля США над экспортом производство вакцин от коронавируса оказалось под угрозой. Об этом сообщает Financial Times.

Существует вероятность того, что американские поставщики не смогут выполнить заказы глобальных клиентов из-за использования Вашингтоном закона об оборонном производстве, подписанном предыдущим президентом США Дональдом Трампом в марте 2020 года, сказал исполнительный директор фармацевтической компании Biological E, Махима Датла.

«Это чрезвычайно затрудняет расширение производства вакцин не только от коронавируса, но и обычных вакцин», — добавил он.

По словам исполнительного директора Института сыворотки Индии Адара Пунаваллы, данный закон может подорвать глобальные усилия по вакцинации.

«Вакцина Novavax, крупным производителем которой мы являемся, нуждается в компонентах из Соединенных Штатов. Мы говорим о свободном глобальном доступе к вакцинам. Если мы не сможем получить сырье из США, то это будет серьезным ограничивающим фактором», — сказал он.

Ранее AstraZeneca заявила о безопасности вакцины после отказа от нее в ряде стран ЕС.