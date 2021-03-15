Роспотребнадзор нашел нарушения на комбинате школьного питания под Красноярском

Нарушения при организации питания выявлены на комбинате школьного питания в красноярском городе Ачинск. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора Красноярского края.

Отмечается, что МКУ «Комбинат школьного питания» и должностные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, должен быть выплачен штраф в размере 60 тысяч рублей за нарушения законодательства при организации питания.

По данным ведомства, на комбинате не было меню для детей, которым требовалось лечебное и диетическое питание, также отсутствовал контроль на линии раздачи. При проверке на предприятии были найдены нарушения, связанные с изготовлением готовых блюд и режима хранения продуктов, на комбинате использовали продукцию с истекшим сроком годности.

Ранее сообщалось, что в Красноярске возбуждено еще одно уголовное дело после массового отравления школьников, был выявлен 131 случай заболевания иерсиниозом среди учеников 25 школ.

Следственный комитет сообщал, что источником распространения возбудителя инфекции мог быть один из цехов фирмы, отвечающей за первичную переработку и упаковку овощей для школьных столовых.