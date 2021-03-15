Кампания по вакцинации от коронавируса начинается в Грузии

В Грузии начинается вакцинация населения от коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

Так уже между 82 регионами были распределены первые 43,2 тыс. доз вакцины от компании AstraZeneca, которые были получены 13 марта.

Директор Тбилисской инфекционной больницы, в которой разместится один из прививочных центров Тенгиз Церцвадзе отметил, что первым от коронавируса в прямом эфире привьется замгендиректора Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Паата Имнадзе.

Грузинскими властями также был разработан план вакцинации, по которому первыми будут привиты медработники.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 120,3 млн заболевших, свыше 96,8 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19.

Ранее Грузия сняла запрет на въезд российских туристов с 1 марта. При себе им необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус.