Общество

Петербурженка изготавливала поддельные купюры и расплачивалась ими в магазинах

Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге суд арестовал женщину, которая занималась изготовлением фальшивых денег. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города сообщает телеканал 78.ru.

Местная жительница занималась изготовлением поддельных банкнот номиналом в 2 тысячи рублей, а затем оплачивала ими покупки в различных магазинах. Фальшивки обнаружили в церковной лавке, магазинах оптики, салоне по ремонту телефонов и других местах.

Согласно показаниям свидетеля, 27 января злоумышленница пыталась купить в лавке свечи, расплатившись такой купюрой, однако продавец усомнилась в ее подлинности. После этого покупательница скрылась с места.

Возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее россиянин решил распечатать купюры на принтере и попался полиции.
 
