Глава разведки «Хезболлы» ушел со своего поста

Глава разведывательного управления «Хезболлы» Вафик Сафа ушел в отставку
Khaled Abdullah/Reuters

Глава разведывательного управления шиитского движения «Хезболла» Вафик Сафа оставил свой пост. Об этом сообщил новостной портал Janoubia.

По данным издания, руководство организации удовлетворило прошение Сафа об отставке 6 февраля.

Источники, близкие к шиитской общине, утверждают, что причиной ухода Сафы стала реструктуризация движения, проведенная в январе, которая затронула и спецподразделение, находившееся под его руководством. В результате реформы полномочия Сафы были значительно урезаны, однако он не был отправлен в отставку.

По информации портала, временно исполнять его обязанности будет Хусейн Бараде, также известный как Хадж Саджид.

10 октября 2024 года Сафа получил серьезные ранения и был госпитализирован после израильского авиаудара по центру Бейрута. Сафа был соратником бывшего генерального секретаря движения, шейха Хасана Насруллы, которого не стало 27 сентября того же года, и играл важную роль в посреднических миссиях как внутри Ливана, так и за его пределами.

Ранее в Израиле сообщили о волне атак по целям «Хезболлы» в Ливане.
 
