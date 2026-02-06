Размер шрифта
На Украине заявили о поддержке населением территориальных уступок для окончания конфликта

Глава Николаевской ОВА Ким: украинцы поддерживают территориальные уступки
Valentyn Ogirenko/Reuters

Жители Украины готовы поддержать территориальные уступки ради урегулирования конфликта. Об этом заявил The Independent глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

«Люди боятся сказать. Но это настроение наших регионов», — сказал он.

Чиновник уточнил, что говоря о приоритете сохранения человеческих жизней над территориями, он лишь озвучил позицию, которую разделяют многие украинцы, но не решаются публично озвучить.

5 февраля президент Эстонии Алар Карис в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Украине в какой-то момент придется рассмотреть вопрос о временном отказе от территориальных претензий, чтобы завершить конфликт. По его словам, в какой-то момент придется найти «баланс». Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, стоит ли Украине отказаться от территорий с целью урегулирования. При этом Карис подчеркнул, что решение остается за Киевом.

2 февраля глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Украина готова пойти на «трудные уступки» России для окончания конфликта.

Ранее Зеленский высказался о сроках завершения конфликта на Украине.
 
