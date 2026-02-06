«Краснодар» разгромил «Зенит»

«Краснодар» разгромно обыграл петербургский «Зенит» в матче Зимнего кубка РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Мозес Кобнан, Артем Хмарин и Эльдар Гусейнов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). На пятой строчке идет калининградская «Балтика» (35). «Динамо» идет на десятом месте, имея в активе 21 балл.

Чемпионат России возобновится 27 февраля.

Ранее ЦСКА проиграл «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ.