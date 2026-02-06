Кристен Стюарт о принцессе Диане: «Ее призрак преследует меня»

Актриса Стюарт заявила, что до сих пор плачет по принцессе Диане

Актриса Кристен Стюарт заявила, что до сих пор не может оправиться после исполнения роли британской принцессы Дианы в фильме «Спенсер». Об этом она рассказала в беседе с The Telegraph на премьере своего режиссерского дебюта «Хронология воды» в Лондоне.

«Ее призрак все еще преследует меня. Я не могу проехать по этому городу, и, если уж на то пошло, по Парижу, не подумав о ней. Вся любовь, что исходила от этой женщины… Я могу заплакать о ней в любой момент», — призналась она.

Бывшей принцессы Уэльская не стало в Париже в 1997 году в возрасте 36 лет — она попала в автомобильную аварию, спасти Диану не смогли. В фильме «Спенсер» Стюарт сыграла Диану в напряженный рождественский период 1991 года, когда ее брак с принцем Чарльзом был на грани срыва. Стюарт сказала, что сперва сомневалась в том, что может сыграть ее.

«Я сказала [режиссеру] Пабло [Ларраину], что он сумасшедший и ему, вероятно, следует найти кого-то другого», — вспоминает она.

Однако режиссер убедил ее, что разница в росте и цвете глаз не имеет значения. В итоге роль в «Спенсер» принесла Стюарт номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

В честь 35-летия Кристен Стюарт в 2025 году «Газета.Ru» вспоминала о 10 ее главных ролях.