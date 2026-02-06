Размер шрифта
Кабина лифта рухнула с высоты в Москве

112: в Москве с высоты девятого этажа рухнула кабина лифта
koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

В Москве лифт в одном из зданий рухнул с высоты. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в строении на улице Новолесная. Предварительно, подъемник упал с высоты девятого этажа. Отмечается, что в кабине на момент происшествия никого не было.

До этого пятилетняя девочка и ее мать пострадали при падении лифта в Подмосковье. Когда они зашли в кабину, свет погас, двери заблокировались, а кнопка вызова диспетчера отключилась. После этого они провели в заточении около 30 минут, после чего кабина начала шататься и резко полетела вверх. Двери неожиданно открылись на одном из этажей, позволив людям выбраться, а затем лифт снова упал. Жильцы подали жалобы.

Ранее лифт с пассажиром внутри рухнул с восьмого этажа в Нижегородской области.
 
