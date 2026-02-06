В Москве арестовали замгубернатора Чукотки по обвинению в получении взятки

Заместитель губернатора Чукотского автономного округа — руководитель департамента сельского хозяйства и продовольствия Павел Кощеев арестован в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили РИА Новости в столичном суде.

Накануне губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сказал, что следственные действия в отношении Кощеева связаны с его предыдущим местом работы. В правоохранительных органах отмечали, что после задержания Кощеева перевезли в Москву.

Решение об аресте чиновника вынес 6 февраля Басманный районный суд города Москвы.

29 января Октябрьский районный суд Краснодара отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову, обвиняемую в мошенничестве. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения по ч. 4 ст. 159 УК РФ и установил срок домашнего ареста на два месяца — до 27 марта 2026 года.

По данным Telegram-канала «Краснодар и край», сотрудники Генпрокуратуры выявили у родственников бывшей чиновницы имущество на сумму около 1 млрд рублей.

Ранее в Свердловской области у экс-борца с коррупцией конфисковали десятки миллионов за взятки.