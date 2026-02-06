Размер шрифта
В Кремле прокомментировали планы разговора Путина и Трампа

Песков: разговор Путина и Трампа пока не планируется
Сергей Бобылев/РИА Новости

Прямой разговор президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в ближайшем будущем не планируется. Об этом сообщил пресс‑секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для ТАСС.

«Нет, не планируется [разговор]», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, есть ли в планах разговор с американским лидером.

4 февраля Дональд Трамп, находясь в Белом доме, сообщил о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По словам Трампа, он выразил желание, чтобы Путин способствовал прекращению войны на Украине. При этом, американским президентом не были названы ни точная дата проведения беседы, ни какие-либо её подробности.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел очередной второй раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США. Пресс-секретарь администрации Дональда Трампа выразил уверенность в том, что президент готов приложить все усилия для урегулирования украинского конфликта, назвав это своей целью — «сделать невозможное возможным».

Ранее Лавров заявил, что Россия готова вести с США диалог по стратегической стабильности.
 
