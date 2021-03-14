Украинские пограничники задержали россиянина и белоруса

Украинские пограничники задержали двух граждан — России и Белоруссии, которые незаконно пересекли границу. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

«Пограничники Луцкого отряда задержали двух мужчин, которые незаконным образом попали на территорию Украины из Белоруссии. Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд отдела «Свитязь» вблизи пункта пропуска «Пища», — говорится в публикации.

Двух пеших путешественников задержали. Выяснилось, что один из них является гражданином Белоруссии, а другой — Российской Федерации. У них при себе были паспорта, однако границу они решили пересечь незаконно.

Задержанные сознались, что в дальнейшем планировали продолжить свое путешествие в страны ЕС также нелегальным способом, обходя пограничные пункты.