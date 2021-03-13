Четыре человека погибли при крушении Ан-26 в Алма-Ате

Четыре человека погибли в результате крушения самолета Ан-26 в Алма-Ате, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС Казахстана.

«По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены в ближайшую в больницу», — заявили в ведомстве.

На месте происшествия работают десять реанимационных бригад скорой помощи, указано в сообщении.

В городском управлении здравоохранения также заявили, что, по предварительным данным, двое выживших были госпитализированы.

13 марта в районе аэропорта Алма-Аты упал самолет Ан-26, предварительно, принадлежащий погранслужбе Казахстана. На борту находились шесть человек.