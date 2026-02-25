Размер шрифта
Место рождения Гитлера превратят в полицейский участок

Mirror: в доме, где родился Гитлер, откроют полицейский участок
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Реконструкция дома XVII века в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер, близка к завершению. Власти планируют разместить в здании полицейский участок, а переезд сотрудников ожидается во втором квартале 2026 года, пишет Mirror.

Министерство внутренних дел Австрии заявляет, что переоборудование объекта должно «нейтрализовать» его символическое значение и предотвратить превращение здания в место притяжения неонацистов. Работы начались в 2023 году и, по данным ведомства, должны завершиться к концу первого квартала 2026 года, хотя проект уже отстает от первоначального графика на несколько лет.

Однако данная инициатива понравилась не всем. Писатель и представитель Австрийского комитета Маутхаузена Людвиг Лахер отметил, что более уместным вариантом могло бы стать создание в доме центра, посвященного продвижению пацифизма и исторической памяти.

Власти, в свою очередь, подчеркивают, что присутствие правоохранительных органов позволит исключить проведение на месте любых мероприятий, связанных с национал-социализмом, и окончательно изменить восприятие объекта.

Ранее ученики австрийской школы выложили стену из кирпичей в виде свастики.

 
