США расширили санкции против Ирана

США ввели санкции против 20 физических и юридических лиц, а также 12 судов Ирана
США расширили санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Соединенных Штатов.

По информации ведомства, США распространили рестрикции еще на 20 физических и юридических лиц, а также 12 судов.

В соответствии с заявлением американского министерства, в обновленный санкционный перечень включен ряд компаний, зарегистрированных в Иране, Турции, Панаме, ОАЭ и других государствах. Судя по наименованиям организаций, многие из них имеют отношение к сфере морских грузоперевозок.

Помимо юридических лиц, ограничения также были введены в отношении четырех физических лиц, уточнили в ведомстве.

22 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что договоренность его страны с США по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы, а также должна включать снятие санкций. По его словам, с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прошло уже 10 лет — за этот период ядерная программа Тегерана продвинулась.

Ранее иранская делегация отправилась в Женеву на переговоры с США.

 
