Путину на Форуме будущих технологий показали аналог какао-масла

Президенту России Владимиру Путину на выставке Форума будущих технологий показали биотехнологический аналог какао-масла, разработанный в России. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства остановился у стенда министерства промышленности и торговли РФ, обратив внимание на проект аналога какао-масла.

«Это что, вместо какао? Вкус не пробовали?» — спросил президент.

В ответ глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что для производства этого продукта не требуется выращивание какао-бобов и не нужны заводы по экстракции масла и элеваторы. Такой продукт можно будет производить на специальном ферментном заводе и его приготовление в России позволит стране стать независимой от импортных поставок из государств, поставляющих какао-бобы.

Алиханов также сообщил, что к концу следующего года это «будет готовый продукт», а пока он в Роспотребнадзоре не зарегистрирован.

Форум будущих технологий проходит в столичном Центре международной торговли (ЦМТ). В этом году мероприятие посвящено вопросам формирования биоэкономики в России и применения биотехнологий в различных отраслях.

Ранее в России нашли замену пластиковой посуде.