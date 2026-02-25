Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства (ВГС). Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Президент 26 февраля в Москве примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Александр Лукашенко является председателем ВГС», — сказано в сообщении.

В пресс-службе Лукашенко отметили, что в повестке дня семь пунктов, касающихся вопросов двустороннего интеграционного взаимодействия. В частности, будут обсуждаться организация трансграничного пригородного пассажирского сообщения, создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, а также взаимная поддержка в сотрудничестве в области международного правосудия.

16 февраля Лукашенко во время встречи с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым заявил, что не существует той силы, которая была бы способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга.

Ранее Зеленский заявил, что Лукашенко «извинился» за СВО.