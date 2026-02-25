Размер шрифта
Общество

Детскую перчатку нашли около озера в Смоленске, где второй день ищут девочку

Shot: в Смоленске нашли перчатку, вероятно принадлежавшую пропавшей девочке
Telegram-канал SHOT

В Смоленске во время поисков пропавшей девятилетней девочки обнаружили детскую перчатку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, предмет нашли возле озера Солдатского. Предположительно, он принадлежит ребенку, которого уже второй день ищут в регионе. Отмечается, что пока что это единственная зацепка, связанная с исчезновением несовершеннолетней.

Возле этого же озера, в овраге, ранее якобы нашли детские и собачьи следы.

Накануне девочка ушла гулять с питомцем и пропала. Ее начали искать в тот же день, но пока что поиски результатов не дали. В мероприятиях также участвовал отец девочки, который проживает отдельно от семьи.

Соседи предполагали, что несовершеннолетняя провалилась в люк. Местные жители высказывали версию о том, что пропавшую кто-то похитил на машине, но пока что эта версия не подтвердилась.

Известно, что семья на учете не состояла. Девочка проживает с матерью, отчимом и еще двумя детьми.

Ранее правоохранители Смоленска предположили, что похищение девочки может носить криминальный характер.

 
