На смоленском заводе потушили пожар после атаки ВСУ

Анохин: пожарные потушили огонь на заводе удобрений «Дорогобуж» в Смоленске
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пожар, возникший на химическом завода «Дорогобуж» в Смоленской области после атаки украинских беспилотников, потушили. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в Max.

«В настоящее время пожар ликвидирован, проводится проливка небольших очагов тления», — написал Анохин.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, дежурят бригады скорой медицинской помощи, отметил глава региона.

Удар ВСУ по предприятию был совершен в ночь на 25 февраля, сообщал Анохин. Пострадали сотрудники предприятия, есть жертвы - семь человек.

В Следственном комитете заявили, что ВСУ атаковали завод при помощи не менее 30 беспилотников. Возбуждено уголовное дело о теракте.

После атаки дронов школы и детские сады области переведены на дистант. Как заявила член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова, смысл подобных атак заключается в «терроре».

Ранее губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Смоленскую область.

 
