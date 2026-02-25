Из-за атаки БПЛА на ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области погибли семеро человек

Украинские беспилотники атаковали химический завод «Дорогобуж» в Смоленской области, где производятся азотные удобрения. Семь человек погибли, еще по меньшей мере десять ранены, сообщили в Следственном комитете. Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова заявила, что смысл атак на такие предприятия заключается в «терроре». По ее мнению, украинский лидер Владимир Зеленский «хочет, чтобы мы боялись так же, как и он в своем бункере».

Ночной удар

ВСУ нанесли удар по производственному предприятию азотных удобрений ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области, написал в Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

«По предварительной информации, в результате варварской террористической атаки ВСУ погибли четверо и ранены 10 сотрудников предприятия. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь», — сообщил Анохин.

Однако позже в Следственном комитете уточнили данные о погибших и пострадавших.

«Вследствие детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица, из которых погибли семеро человек, не менее 10 получили ранения. Повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, специальный автомобиль для тушения пожаров, чем собственникам причинен значительный имущественный ущерб», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что ВСУ атаковали химзавод при помощи не менее 30 беспилотников.

Уголовное дело и эвакуация

СК назвал случившееся терактом и возбудил уголовное дело.

«Следственный комитет России устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления», — отметили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Как написал губернатор, власти рассматривают вопрос об эвакуации жителей ближайшего к атакованному предприятию населенного пункта .

«Правительство Смоленской области окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших и погибших», — добавил Анохин.

По его словам, для оценки последствий атаки привлекут экспертов Ростехнадзора и Росприроднадзора. Глава региона призвал жителей доверять только проверенной информации из официальных источников.

«В целях обеспечения безопасности школы переведены сегодня на дистанционный режим. Занятия в детсадах отменены», — написал он.

О развитии ситуации Анохин пообещал проинформировать население дополнительно.

«Исключительно террор»

На удар украинских БПЛА по химзаводу в Смоленской области отреагировала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. Она подчеркнула, что ВСУ атаковали мирное гражданское предприятие.

«Казалось бы, где Зеленский и где Смоленская область. Где СВО и где производство удобрений. Смысл атак на такие предприятия? Исключительно террор. Зеленский хочет, чтобы мы боялись так же, как и он в своем бункере, а страх сделал бы Россию сговорчивее», — отметила Ахмедова.

«Циники и мерзавцы»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» назвал недопустимым удар по предприятию.

«Оценка очевидна. Она еще раз доказывает омерзительный характер режима [Владимира] Зеленского, который готов идти на все, лишь бы доказать свою «силу» и «мощь». А доказывает он только, что у него нет будущего», — подчеркнул Карасин.

По его словам, атаки приходятся по гражданской инфраструктуре, из-за чего страдают мирные жители, семьи и дети. Он отметил, что подобные действия лишь усиливают в России негативное отношение к действующей украинской власти. Сенатор также заявил, что невозможно параллельно говорить о переговорах и наносить удары по гражданским объектам.

« Только циники и мерзавцы могут выбрать такие объекты для того, чтобы бить по ним. Но, видимо, это соответствует моральному облику самого Зеленского, его команды. Будем отвечать на это адекватно, будем делать выводы. Это должно ускорить приход конца этому безобразию на Украине, которое началось в свое время», — заключил Карасин.

Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил News.ru, что атаки на Смоленскую область свидетельствуют о намерении ВСУ продолжать боевые действия. По его мнению, участие Киева в мирных переговорах носит формальный характер и используется как прикрытие.

«Нацистский и террористический режим Киева вовсе не собирается останавливаться на своем преступном пути. Поэтому он должен быть остановлен извне — силами специальной военной операции», — объяснил он.

События, по его оценке, подтверждают позицию о необходимости начала специальной военной операции и достижении поставленных целей. Депутат выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.