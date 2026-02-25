Путин поручил усилить подготовку кадров для биоэкономики в России

Сегодня в России следует усилить подготовку кадров для биоэкономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Следует обеспечить выпуск высшего и среднего звена с глубокой междисциплинарной подготовкой на стыке биологии, химии, инженерии, искусственного интеллекта», — сказал глава государства.

Путин добавил, что специалисты являются самым важным в сфере биоэкономики. При этом компетенции выпускников колледжей и вузов отстают от существующих требований, подчеркнул президент.

В связи с этим российский лидер поручил обновить программы профобразования. В частности, по его словам, в них следует расширить практическое обучение в сфере биотехнологий, создав при высших учебных заведениях инженерные школы. Еще глава государства попросил увеличить при необходимости число бюджетных мест.

В ходе заседания Путин также поручил запустить в России программу популяризации биоэкономики, в том числе среди школьников. По его словам, сегодня важно предметно заняться углубленной профориентацией учащихся с прицелом на потребности этого направления.

