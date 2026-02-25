Мужчина вышел из тюрьмы, пришел домой и изнасиловал спящую дочь

В Бразилии мужчина изнасиловал родную дочь, едва освободившись из тюрьмы

В Бразилии мужчина изнасиловал свою дочь-подростка, пока она спала. Об этом сообщает газета Metropoles.

В Сан-Симау, штат Гояс, 20 февраля арестовали мужчину за неоднократное изнасилование несовершеннолетней дочери, побои и угрозы расправой.

По данным полиции, бразилец только что вышел из тюрьмы, вернулся домой ранним утром и напал на спящую девочку. Он прикасался к ее интимным зонам и совершал некие сексуальные действия.

Жертва также сообщила о случаях физического насилия, которое, как удалось установить, проистекало из патологической ревности отца к дочери. Кроме того, родитель ограничивал ее общение, следил за ней, преследовал и угрожал.

Подозреваемый, личность которого не разглашается, остается под стражей. Расследование продолжается.

Ранее в Череповце мужчина надругался над падчерицей и дочерью друзей.