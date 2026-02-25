Путин заявил, что РФ должна развиваться в сфере биотехнологий

Россия должна занимать достойное место на мировых рынках биотехнологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.

Финансирование мероприятий в биоиндустрии должно расти и быть по преимуществу внебюджетным, отметил он. Кроме того необходимо увеличить долю биоэкономики в российском ВВП, нарастить финансирование таких проектов.

Путин также предложил предоставить налоговые преференции компаниям, которые внедряют передовые биотехнологии

25 февраля Путин прибыл на площадку Форума будущих технологий, который проходит в столичном Центре международной торговли (ЦМТ). В этом году мероприятие посвящено вопросам формирования биоэкономики в России и применения биотехнологий в различных отраслях.

До этого российский лидер направил телеграмму участникам Форума будущих технологий, текст которой опубликован на сайте Кремля. В приветствии глава государства обратил внимание, что данное мероприятие по праву считается авторитетной площадкой для демонстрации и продвижения передовых технологий и проектов в РФ.

Ранее Путин заявил о важности сотрудничества с другими странами в области биотехнологий.