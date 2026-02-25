«Ничего невозможного нет». Удастся ли России взять под контроль Одессу?

ВСУ готовятся к круговой обороне Одесской области. Глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков заявил, что активно выстраивается защита: противотанковые рвы, минные заграждения, капканы. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок порассуждал, насколько по силам российской армии взять под контроль не только Одессу, но и Николаев.

«Ни ловушки, ни капканы ВСУ не помогут»

По большому счету, в реализации подобного замысла ничего невозможного нет. И более того, овладение этими городами и прилегающей территорией, лишение Украины выхода к Черному морю отвечает и основным задачам проведения Специальной военной операции, и главным целям кампании – выбить противника с исконно русских территорий .

Тогда что для этого надо сделать? Естественно, самым тщательным образом подготовить подобную операцию, определить направление главного и других ударов (и это может быть вовсе не обязательно форсирование Днепра в районе Херсона с последующим штурмом этого города), создать ударные группировки и соответствующие запасы материальных средств (а вот здесь счет может пойти на многие сотни тысяч тонн, если не на миллионы).

Теперь самое главное.

Подобную операцию невозможно будет провести без захвата господства в воздухе и эфире, мощного огневого воздействия на всю глубину оперативного построения войск противника ( и в этом случае ВСУ не помогут «кил-зоны», разного рода ловушки, капканы , о которых последнее время так много говорят на Украине в целом и в Одесской области в частности) и ввода в сражение хорошо подготовленных резервов оперативно-стратегического уровня.

А есть ли силы и средства?

Как может выглядеть в деталях замысел подобной наступательной операции – рассуждать на данном этапе преждевременно. Да и все замыслы, как правило, не выходят за пределы здравого смысла, словом, какими-либо уравнениями Максвелла и биномами Ньютона не характеризуются. Искусство полководца как раз в этом и заключается – с блеском претворить в жизнь, казалось бы, самый тривиальный по форме замысел операции.

К примеру, никакой высшей математики в том, чтобы нанести по противнику удар по сходящимся направлениям, окружить его главную группировку, рассечь ее и уничтожить по частям, нет. Тут весь секрет, как и обычно, только в исполнении.

Однако в условиях военного времени совершенно невозможно ответить на следующие вопросы – а каков боевой и численный состав привлекаемых к подобной наступательной операции войск (сил), каким образом выглядит наличие резервов и порядок их ввода в сражение, сколько выделено на операцию боекомплектов боеприпасов, топлива и продовольствия.

Взять штурмом Николаев, Одессу, дойти до Приднестровья – подобный замысел выглядит более чем впечатляюще и привлекательно.Другое – есть ли для этого силы и средства. И реальность ситуации состоит в том, что до сих пор нарушить устойчивость обороны противника в оперативно-стратегическом отношении на протяжении всей линии боевого соприкосновения или хотя бы на одном направлении за четыре года не удавалось еще ни разу. А в подобных условиях говорить о каких-либо стремительных продвижениях частей и соединений ВС РФ на десятки километров вперед говорить не приходится.

Остается только надеется, что на этот раз наши военачальники проявят свои полководческие дарования в полном объеме , а возможности войск и ресурсы позволят осуществить подобную операцию.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).