Вика Цыганова вслед за Shaman попробовала Байкал

Певица Вика Цыганова опубликовала видео, как грызет лед с озера Байкал
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Цыганова приехала на Байкал и вслед за Shaman попробовала озеро Байкал. Об этом сообщила блогерша и журналистка Алена Жигалова в Telegram-канале.

Жигалова опубликовала ролик, в котором Цыганова грызет лед с озера.

«Какой вкусный лед!» — заявила артистка.

19 февраля певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой облизывает образовавшийся на поверхности Байкала лед. Певец сопроводил пост надписью «18+» и отметил, что ему было вкусно.

22 февраля на Байкале было сожжено чучело певца Shaman. В местных пабликах это событие представили как обряд очищения Байкала, призванный изгнать негативные энергии.

Знакомый бурятских шаманов заявил Telegram-каналу «Светский хроник», что на Байкале сожгли чучело Shaman по просьбе самого певца или его близких. Инсайдер рассказал, что таким образом якобы семья артиста попыталась защитить себя от «мести духов».

Ранее Вика Цыганова объяснила, почему баллотировалась в Госдуму.

 
