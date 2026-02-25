Вика Цыганова вслед за Shaman попробовала Байкал

Певица Виктория Цыганова приехала на Байкал и вслед за Shaman попробовала озеро Байкал. Об этом сообщила блогерша и журналистка Алена Жигалова в Telegram-канале.

Жигалова опубликовала ролик, в котором Цыганова грызет лед с озера.

«Какой вкусный лед!» — заявила артистка.

19 февраля певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой облизывает образовавшийся на поверхности Байкала лед. Певец сопроводил пост надписью «18+» и отметил, что ему было вкусно.

22 февраля на Байкале было сожжено чучело певца Shaman. В местных пабликах это событие представили как обряд очищения Байкала, призванный изгнать негативные энергии.

Знакомый бурятских шаманов заявил Telegram-каналу «Светский хроник», что на Байкале сожгли чучело Shaman по просьбе самого певца или его близких. Инсайдер рассказал, что таким образом якобы семья артиста попыталась защитить себя от «мести духов».

