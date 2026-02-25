В Швейцарии подтвердили предстоящие переговоры США и Украины

В Женеве в четверг, 26 февраля, пройдут переговоры США и Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Швейцарии Николя Бидо.

Дипломат также подтвердил, что в этот же день пройдут переговоры американской и иранской сторон по ядерной проблематике. Известно, что швейцарская сторона лишь организует обе встречи, но не будет в них участвовать.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женева прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф сообщил, что Россия и Украина достигли существенного прогресса в Женеве.

