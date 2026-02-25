Размер шрифта
Путин назвал условие для развития цивилизации

Путин: равный доступ стран к технологиям является условием развития цивилизации
Алексей Даничев/РИА Новости

Равный доступ стран к технологиям будущего является условием для развития цивилизации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Равный доступ к технологиям будущего, а не привилегии для избранных — непреложное условие для справедливого развития нашей цивилизации», — сказал глава государства.

Путин отметил, что сегодня биотехнологии развиваются с беспрецедентной скоростью. По его словам, разработки в данном направлении могут помочь в решении проблем изменения климата и дефицита продовольствия. Российский лидер подчеркнул, что РФ готова к реализации совместных программ в сфере биоэкономики в рамках БРИКС.

В ходе форума Путин также заявил, что Россия должна занимать достойное место на мировых рынках биотехнологий. Финансирование мероприятий в биоиндустрии должно расти и быть по преимуществу внебюджетным, отметил глава государства.

Ранее Путин оценил процесс создания «живого сердца».

 
