Ассоциацию «За свободную Россию» внесли в реестр экстремистов

Росфинмониторинг внес ассоциацию «За свободную Россию» в реестр экстремистов
Илья Питалев/РИА «Новости»

Росфинмониторинг внес ассоциацию «За свободную Россию» в реестр террористов и экстремистов. Обновленные данные были опубликованы на сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные): ассоциация For free Russia association («За свободную Россию»), Болгария», — сообщается на сайте.

В 2023 году Генпрокуратура России признала организацию нежелательной. По данным надзорного органа, ассоциация призывала россиян вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В начале февраля министерство юстиции России обновило перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. В него были добавлены американская Crude Accountability Incorporated, украинская Ukrainian Legal Advisory Group, итальянская Asociazione Volontari per il Servizio Internazionale.

До этого один из создателей украинского сайта «Миротворец» Георгий Тука был внесен в российский перечень террористов.

Ранее координатора движения «Голос» внесли в перечень террористов РФ.

 
