Шаляпин выдал диагноз всему шоу-бизнесу: «Все ку-ку»

Певец Прохор Шаляпин заявил в беседе с POPCAKE, что весь отечественный шоу-бизнес нужно госпитализировать в больницу.

«Потому что все уже давно ку-ку. И я в том числе. Я бы тоже не отказался… Нам всем в шоу-бизнесе нужно остановиться и просто дать недельку полежать в какой-то больнице», — заявил артист.

В феврале 2025 года Шаляпин раскритиковал представителей шоу-бизнеса. Певец раскрыл, что в октябре 2024 года встретился с блогершей Анастасией Ивлеевой на съемках одного из шоу. Артист признался, что проникся к телеведущей. Он назвал блогершу очень доброй и искренней девушкой, которая «больше всех пострадала» после «голой» вечеринки. Он считает, что нужно было «сжечь на костре» тех артистов, «кому за».

Исполнитель уверен, что нужно давать дорогу молодым в отечественном шоу-бизнесе. Шаляпин добавил, что Ивлеева не сделала ничего, за что ее нужно было бы прощать.

В феврале 2026-го Шаляпин признался в беседе с kp.ru, что не чувствует конкуренции с ИИ-исполнителями. Артист уверен, что в моде всегда будут живые и настоящие артисты. По мнению певца, песням, сгенерированным с помощью нейросети, не хватает душевности. Он отметил, что среди ИИ-контента в топы пробиваются только «дебильные песни».

Ранее Прохор Шаляпин призвал ограничить интернет для детей.