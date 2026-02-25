В Иране высказались о потенциальной сделке с США

Арагчи: Иран считает возможным достичь равноправного соглашения с США в Женеве

Иран считает возможным достичь справедливого и сбалансированного соглашения с США на переговорах в Женеве. Об этом в интервью телеканалу India Today заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи.

Он отметил, что во время предыдущих переговоров стороны добились некоторого прогресса и смогли найти определенное взаимопонимание.

«Я считаю, что, опираясь на это, мы можем выстроить нечто в форме соглашения, сделки», — добавил глава МИД Ирана.

По его словам, договориться в Женеве возможно, если США проявят достаточно решимости.

Переговоры представителей Ирана и США по ядерному досье пройдут в диппредставительстве Омана в Женеве утром 26 февраля.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы.

По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация президента США Дональда Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.