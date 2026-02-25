«Мне было 14 лет»: истории моделей, обвиняющих известного фотографа в домогательствах

В конце прошлого года десятки моделей через СМИ обвинили известного фешен-фотографа Александра Бородулина в сексуальных домогательствах во время съемок. Эта история получила продолжение: одна из моделей рассказала «Газете.Ru» подробности его «схемы», а другая подтвердила, что домогательства носили систематический характер на протяжении многих лет. Причем жертвами якобы становились и несовершеннолетние.

Как действовал Бородулин

По словам девушек, фотограф Александр Бородулин якобы действовал по отработанному сценарию: он, представляясь потенциальным продюсером, приглашал моделей на кастинг в свою московскую студию. Потом мужчина говорил моделям, что съемка будет романтической — с поцелуями и объятиями, но без откровенных сцен. Однако на практике условия иногда постепенно менялись.

«Я поинтересовалась, что [входит в] «пробы». Он сказал: нужно целоваться с ним для того, чтобы при реальных съемках сериала мне было комфортно. Бородулин — человек не очень приятной наружности, поэтому я отказала и открыто сообщила, что мне неприятно будет с ним «так» взаимодействовать. Затем он предложил более мелкую роль в «массовке». Но подкреплялось словами, что это слишком низко для меня и мне нужно играть главные роли, что массовка практически ничего не получает в финансовом плане», — рассказала «Газете.Ru» одна из моделей, пожелавшая остаться неизвестной.

Согласно девушке, на контакт с фотографом она вышла через Telegram-канал о кастингах: связалась с помощницей Бородулина, которая объяснила суть предстоящей работы и согласовала встречу.

«Она [помощница] со мной долгое время вела переписку и даже созванивалась, что не должно было вызвать подозрений, но я в любом случае была начеку, — вспомнила модель. — Первая встреча прошла обычно. Я приехала в офис — выглядело все, как какая-то штаб-квартира. Было много людей, парни и девушки».

Модель заметила, что в офисе Бородулина были комнаты, где жили другие девушки, но в тот момент она не заподозрила неладное. В каком качестве они там проживали, модель не выяснила.

«Начиналось все как обычный кастинг, но после он начал расспрашивать про личные моменты жизни, переходить от темы кастинга на «не хочу ли я попробовать себя в качестве модели у него в агентстве?» — рассказала она.

Модель отказалась от помощи фотографа, но затем давление с его стороны начало возрастать: Бородулин якобы предлагал ей выпить минимум пять раз, несмотря на постоянные отказы, а также оскорблял, критикуя фотографии в портфолио.

«Так как у меня уже есть опыт и хорошее портфолио, — я сказала ему об этом, но он начал меня оскорблять: говорить, что эти фотографии никчемные, я на них абсолютно нехорошо получилась», — вспомнила девушка.

Этот инцидент, сказала модель, повлиял на ее решение о прекращении сотрудничества с Бородулиным, однако помощница фотографа и он сам настояли на последней встрече — уговорили фразой, что из всех присутствовавших на кастинге подошла только собеседница «Газеты.Ru»: «Я согласилась, но назначила встречу в людном месте и сразу сообщила, что ни при каких обстоятельствах не пойду в квартиру. Очень долго они отказывались, но в какой-то момент дали добро».

На встрече Бородулин снова начал говорить про моделинг, предложив стать спонсором девушки:

«Я сказала прямо, что он мне противен как мужчина, на что он очень по-доброму ответил, что никто меня не заставляет с ним спать. Но упомянул: «Если ты сама захочешь, конечно…»

Я сказала «нет», и он выдвинул ультиматум: либо я принимаю его предложение, либо он будет помогать вполсилы. Я встала и ушла!»

Экс-модель Елена: травматичный опыт в 14 лет

С похожей ситуацией столкнулась другая собеседница «Газеты.Ru» — Елена. Но, как призналась женщина, инцидент с Бородулиным в ее случае произошел свыше 20 лет назад. Сейчас Елена живет за пределами России, редко бывая в Москве, но с ужасом вспоминает свой опыт сотрудничества с фотографом.

«Я как-то ходила заниматься в модельное агентство «Мадмуазель», директором которого был Бородулин. Мне было 14 лет. Мама пришла со мной пару раз, посмотрела и одобрила мой выбор, поскольку выглядело очень прилично», — вспомнила Елена.

По словам женщины, спустя месяц группу из восьми девочек, включая ее, повезли на «пробы». Они состоялись в вечернее время — 21:00. Родителей обзвонили заранее, уверив, что другое время было недоступно. При этом пообещали отвезти каждую из девочек по домам по окончании съемок.

«Студия оказалась квартирой, где в одной из комнат была кровать и камеры. Он звал нас по одной. Когда я зашла, то он начал спрашивать: есть ли у меня парень; какие у нас отношения; был ли секс; не против ли я поцеловаться. Я была в полном ступоре», — рассказала Елена.

Затем, продолжила экс-модель, фотограф попросил раздеться до нижнего белья, объяснив это необходимостью «посмотреть, как тело выглядит в камере» — для будущих съемок в рекламе купальников.

«После меня заходили девочки чуть постарше, 15-16 лет — и я отчетливо слышала, что было за стенкой. Больше я туда не ходила», — заявила Елена, не став вдаваться в подробности.

Женщина призналась, что не стала рассказывать о случившемся родителям, а затем агентство Бородулина закрыли. Елена уверена, что бизнес ликвидировали на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в отношении фотографа, но самому мужчине удалось «откупиться».

«Да и сейчас тоже с рук сойдет. 24 года прошло, а у него все либидо выше некуда», — возмутилась она.

Реакция окружения Бородулина: уход помощницы и поддержка

Уже упомянутая помощница Бородулина Дарья отказалась комментировать «Газете.Ru» ситуацию с моделями, но отметила, что давно перестала работать с Александром.

«Мой уход состоялся по этой же причине», — отметила она.

В то же время в обвинения не верит коллега Бородулина Елизавета Фурдилова-Васильева. Девушка считает, что модели тем самым хотят пропиариться за счет фотографа.

«В модельной сфере, когда люди хотят получить популярность, они начинают копаться в чужом грязном белье.

Александр Львович принимает активное участие в сохранении и продвижении деятельности, связанной с наследием моего дедушки — фотографа Сергея Васильева. Для меня он в первую очередь наставник и старший друг», — сказала она «Газете.Ru».

Как сообщал Telegram-канал Baza, в защиту Бородулина также выступила его дочь Зоя Милова. Она пригрозила уголовной ответственностью за «клевету» всем, кто называет себя жертвами его домогательств.

Однако и Елена, и другой источник «Газеты.Ru» уверены, что были не единственными, кто сталкивался с непозволительным отношением со стороны фотографа.

«Если бы не мой большой опыт, то, возможно, и я бы могла попасться на его уловки — стать жертвой с испорченной репутацией и жизнью. Уж слишком он уверенно говорит и обещает много, что действительно может подкупить!» — сказала собеседница.

Источники «Газеты.Ru» назвали минимум две критические проблемы, существующие в индустрии моделинга в России: уязвимость новичков, которые нередко поддаются манипуляциям из-за в том числе авторитета фотографа, а также распространенность «культуры молчания» — модели не сообщают о домогательствах, опасаясь испортить репутацию.

«Мир моделинга — прекрасен! Но мне больно осознавать, что до сих пор есть люди, которые уверены, что если человек работает моделью, то это обязательно подкреплено проституцией. Это все происходит из-за таких людей, как Александр. В этой сфере есть действительно хорошие и знающие люди, которые и правда помогают достигать каких-то высот!» — подытожила модель, пожелавшая остаться анонимной.

Связаться с самим Бородулиным «Газете.Ru» для получения комментариев относительно обвинений не удалось.

Что еще писали о Бородулине

Согласно информации из открытых источников, за Бородулиным давно закрепилась слава «основателя индустрии так называемых эскорт-услуг для олигархов в России». Журналист Алексей Челноков в своей книге писал, что Бородулин «воспитывал» и поставлял девушек от 14 до 17 лет известным политикам и крупным бизнесменам. Книга была опубликована в 2010 году, но еще в 2006-м выходил выпуск газеты «Вечерняя Москва» с тем же утверждением о Бородулине и заголовком: «Новые русские куртизанки».

«Бородулин — это консумация! Это набор девушек для клиентов! Видимо, как он процветал лет 10 назад, так с тех пор ничего не изменилось. Причем меня удивляет то, что о его деятельности знают не только в «модельных» кругах... Наверное, у него очень хорошая крыша», — утверждает одна из интернет-пользовательниц на форуме massovki.net в посте от 2009 года.