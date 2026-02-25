Размер шрифта
В СК рассказали подробности о семье пропавшей девочки

СК: семья пропавшего в Смоленске ребенка была благополучной
Pixabay

Семья девочки, пропавшей в Смоленске, не находилась на учете. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на помощника главы СК РФ по региону Анастасию Крючкову.

По словам представителя ведомства, семья у девятилетней девочки полная, она живет вместе с матерью, отчимом и еще двумя детьми. Отец участвовал в поисках дочери, он живет отдельно.

«На учете семья не состоит. В списках неблагополучных не числится», – сообщается в публикации.

По данным издания, в семье случались конфликты, нередко они были связаны с гаджетами, так как девочка проводила много времени с ними, а мать ее ограничивала.

В день исчезновения каких-либо серьезных ссор не было. На прогулку с собакой школьница телефон не взяла, ключи также остались дома.

Ребенок пропал накануне утром. После прогулки питомец пришел домой без хозяйки. К поискам подключились десятки волонтеров, они ищут пропавшую в том числе и в других населенных пунктах.

По факту исчезновения возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что соседа девочки из Смоленска проверяют на причастность к ее похищению.

 
