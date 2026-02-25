Размер шрифта
Дипломат раскрыла, почему Европа направляет агрессию против России

Дипломат Жданова: агрессия ЕС направлена на получение природных богатств России
RusArmscontrol/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Страны Европы направляют агрессию против России, чтобы получить доступ к природным богатствам государства. Об этом заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по разоружению Юлия Жданова в ходе заседания профильного форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает ТАСС.

Дипломат отметила, что последние несколько лет европейские страны пытаются сорвать развитие России. По ее словам, процесс проходит «под лозунгами деколонизации и подготовки к распаду РФ».

«Замысел европейских соседей для нас очевиден: направить агрессию на восток и любыми средствами устранить геополитических конкурентов, получить бесконтрольный доступ к природным богатствам России», — сказала глава делегации.

25 февраля газета The Telegraph сообщила, что европейские союзники Украины признают необходимость согласия России на размещение войск на территории республики. По данным журналистов, ряд стран «коалиции желающих» готовы направить контингент лишь при одобрении Москвы, опасаясь, что без него могут стать военной целью. О разногласиях внутри коалиции и реакции России на идею ввода войск стран НАТО — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, почему Европа заявила о «троянских конях» России.

 
